Жительницу Вологды осудили за удушение кофтой ребенка сразу после родов

В Вологде 25-летнюю женщину, признанную виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, весной 2016 года женщина родила ребенка в квартире дома на улице Ярославской, за медицинской помощью она не обращалась. Мать перерезала пуповину ножницами, после чего принялась душить младенца кофтой. Женщина сложила кофту и труп в полиэтиленовый пакет и выбросила.

Тело мальчика в конце марта обнаружили рабочие у гаражей рядом со стройкой. Экспертиза установила, что ребенок был убит. Работа следователей была осложнена тем, что обвиняемая в мае 2016 содержалась под стражей по подозрению в совершении кражи, а в июне была отправлена отбывать наказание в колонию-поселение, где следователи ее и обнаружили. Помимо заключения, ее приговорили также к выплате пяти тысяч рублей штрафа в пользу государства.

В мае женщина из Невинномысска Ставропольского края оставила в холодильнике тело ее скончавшегося новорожденного сына. Мальчик умер в одной из больниц Ставрополя. После этого труп выдали матери, которая положила его в морозильную камеру и забыла про него, начав распивать алкогольные напитки с друзьями.