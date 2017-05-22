На Ставрополье ищут оставившую в холодильнике тело младенца мать

В Невинномысске (Ставропольский край) следователи разыскивают женщину, оставившую в холодильнике тело ее новорожденного сына. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Мальчик скончался в одной из больниц Ставрополя в мае. После этого тело выдали матери, которая положила его в холодильник и забыла про него, начав распивать алкогольные напитки с друзьями.

Утром 20 мая труп обнаружили знакомые женщины, которые вызвали полицию. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В апреле жительница Саратовской области 10 дней хранила тело умершего сына в морозилке. Она объяснила свои действия нехваткой денег на похороны. Женщина рассказала, что планировала устроить погребение, после получение выплат с работы, откуда она уволилась после смерти ребенка.