Банду подростков-убийц арестовали в Москве

Суд в Москве заключил под стражу четверых участников подростковой банды, которые совершали разбойные нападения. Еще одного подозреваемого отправили под домашний арест, сообщает РЕН ТВ.

По информации на сайте столичного главка Следственного комитета, в зависимости от роли каждого молодые люди (трое несовершеннолетних и двое 18-летних) обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и грабеже.

Телеканал, в свою очередь, утверждает, что банда совершила два убийства и одно разбойное нападение.