Неонацистов из Misanthropic Division отправят под суд за нападение на журналиста

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников нападения на штатного журналиста интернет-издания «Кавказский узел», которое в минувшем январе в Ростове-на-Дону совершили четверо обвиняемых. Трое из них были

участниками запрещенной в России экстремистской организации Misanthropic Division. Об этом во вторник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

По версии следствия, в 2016 году 18-летний местный житель — участник Misanthropic Division — вовлек в деятельность организации еще двух местных жителей, разделяющих идеологию праворадикального национализма.

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В январе обвиняемые на Ворошиловском проспекте напали на лидера регионального политического движения «Левый Блок» и штатного журналиста интернет-издания «Кавказский узел», причинив ему телесные повреждения.

«Причиной нападения на журналиста стала разница в политических взглядах между потерпевшим и нападавшими», — сказала представитель СКР.

В зависимости от роли и степени участия все фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ ( «Побои»), частью 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации») и частью 1.1 статьи 282.2 УК РФ («Склонение вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации»).

Как отметила Гагалаева, в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.