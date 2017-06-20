В Москве осудили троих неонацистов из Misanthropic Division

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к срокам от трех до трех с половиной лет лишения свободы троих предполагаемых членов запрещенного в России сообщества Misanthropic Division (MD), обвиняемых в экстремизме и оправдании терроризма. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «Интерфакс».

«Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых. Признать подсудимых виновными в экстремизме и оправдании терроризма. Назначить Халепо наказание в виде трех лет колонии-поселения, Царуку — три года два месяца колонии общего режима, Пехтереву — три года шесть месяцев колонии общего режима», — говорится в приговоре.

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Кроме того, с осужденных взыскали 30 тысяч рублей и их мобильные телефоны в доход суда. Символика Misanthropic Division будет уничтожена. 22 мая стало известно, что Виталий Царук, Виктор Пехтерев и Кирилл Халепо признали вину по делу об экстремизме.

Следствие установило, что в октябре 2013 года гражданин Белоруссии Дмитрий Павлов, придерживающийся расистских и неонацистских взглядов, создал сообщество MD, участники которого размещали на различных интернет-ресурсах материалы, направленные на унижение отдельных национальных групп и возбуждение ненависти к евреям, чернокожим и мусульманам. Кроме того, члены MD занимались пропагандой идеологии нацизма, а также оправданием экстремистской и террористической деятельности.