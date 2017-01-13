СМИ рассказали о вербовке бразильских неонацистов для участия в АТО

Украинские радикалы вербовали в Бразилии неонацистов для участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на бразильский новостной портал Zero Hora.

Как отмечается, схему вербовки раскрыли бразильские полицейские. По их данным, принять участие в антитеррористической операции в Донбассе граждан южноамериканской страны призывал член запрещенной в России украинской националистической группировки Misanthropic Division.

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В ноябре в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявили о том, что задержанные по подозрению в убийстве ополченца Арсения Павлова (Моторолы) состоят в Misanthropic Division.

В июле Следственный комитет России (СКР) сообщал о задержании троих подозреваемых в рамках расследования деятельности Misanthropic Division. Ранее в том же месяце СКР возбудил в отношении лидера группировки гражданина Белоруссии Дмитрия Павлова уголовное дело по нескольким статьям, связанным с экстремизмом. По данным следствия, он скрывается в Германии.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях.