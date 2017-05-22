Трое неонацистов из Misanthropic Division частично признали вину

Трое участников запрещенной в России неонацистской организации Misanthropic Division частично признали вину по делу об экстремизме. Об этом в понедельник, 22 мая, передает РИА Новости.

На начавшемся в понедельник процессе в Московском окружном военном суде обвиняемые Виталий Царук, Виктор Пехтерев и Кирилл Халепо подтвердили создание группы во «ВКонтакте» и публикацию в ней материалов об Адольфе Гитлере.

По их словам, они не считают свои действия преступлениями экстремистской направленности.

Им вменяется совершение девяти преступлений, говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Следствием установлено, что в октябре 2013 года гражданин Белоруссии Дмитрий Павлов, придерживающийся расистских и неонацистских взглядов, создал сообщество Misanthropic Division. Ее участники размещали на различных интернет-ресурсах материалы, направленные на унижение представителей кавказских и азиатских национальных групп, возбуждение ненависти к евреям, чернокожим и мусульманам. А также занимались пропагандой идеологии нацизма, оправданием экстремистской и террористической деятельности, отметили в СК.

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Misanthropic Division (MD) — исходно политизированная группировка харьковских футбольных фанатов, сторонников крайних ультраправых взглядов. В 2014-м основной костяк активистов группы вошел в состав добровольческого батальона «Азов».

Людей, связанных с MD, обвиняли в осквернении Аллеи Славы в Красноярске. Памятники советским солдатам в декабре 2014 года были разрисованы «вольфсангелем» (старый геральдический символ, активно используется неонацистами, включен в символику батальона «Азов» — прим. «Ленты.ру»), а также надписями проукраинского содержания. Тогда же в Новосибирске были раскрашены в цвета украинского флага памятник Ленину и монумент, посвященный Победе.

В ноябре 2016 года органы безопасности самопровозглашенной ДНР заявили о поимке шести членов MD и их причастности к убийству Арсения Павлова (также известен как Моторола). В самой MD, однако, эту претензию опровергали.