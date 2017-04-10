В Ростове-на-Дону задержан глава ячейки украинских неонацистов

В Ростове-на-Дону задержан глава местной ячейки запрещенной в России экстремистской организации Misanthropic Division. Об этом сообщил «Интерфаксу»информированный источник.

«В уголовном деле, которое возбуждено в отношении задержанного, фигурирует три эпизода: факт его участия в запрещенной организации, ее пропаганда в молодежных кругах и нападение на ростовского журналиста Владислава Рязанцева, которое было совершено в начале текущего года», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в данный момент решается вопрос о задержании остальных членов организации, также проживающих в Ростове-на-Дону.

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Misanthropic Division (MD) — исходно политизированная группировка харьковских футбольных фанатов, сторонников крайних ультраправых взглядов, в таком виде создана в конце 2013 года. В 2014-м основной костяк активистов группы вошел в состав добровольческого батальона «Азов». Несколько раз официально распускалась, собиралась заново, а также распадалась на конкурирующие группы. Вела пропагандистскую и вербовочную работу на территории России.

В 2014-2016 годах людей, связанных с MD, обвиняли в причастности к ряду акций на территории России и Украины. В частности, в осквернении в декабре 2014 года Аллеи Славы в Красноярске, где памятники советским солдатам были разрисованы «вольфсангелем» (старый геральдический символ, активно используется неонацистами, включен в символику батальона «Азов» — прим. «Ленты.ру»), а также надписями проукраинского содержания. В то же время в Новосибирске были раскрашены в цвета украинского флага памятник Ленину и монумент, посвященный Победе.

Кроме того, в ноябре 2016 года органы безопасности самопровозглашенной ДНР заявили о поимке шести членов MD и их причастности к убийству Арсения Павлова (также известен как Моторола). В самой MD, однако, эту претензию опровергали.

В июле 2016 года против лидера MD Дмитрия Павлова в России было возбуждено уголовное дело. Тогда же СКР были задержаны трое членов группы.