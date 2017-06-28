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Девять друзей Тесака

О судьбе общественно полезного националистического движения и его «знаменосца»

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Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Бабушкинском суде столицы вынесен приговор девяти участникам молодежного националистического движения «Реструкт» и его лидеру Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак. Ему и еще одному фигуранту назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы, остальные получили от трех до пяти лет. Подсудимых признали виновными в хулиганстве, разбойных нападениях, причинении тяжких телесных повреждений одному из потерпевших, а Марцинкевича — еще и в экстремизме. Молодые люди виновными себя не признают, утверждая, что боролись со злом. «Лента.ру» попробовала разобраться в истории самого массового, по словам его членов, националистического движения в России.

За кадром

В июне 2014 года в столичной больнице скончался избитый активистами «Реструкта» Заур Алышов, которого молодые люди, как они утверждают, поймали на продаже наркотических смесей — спайсов. Это была вторая за один день встреча Алышова с соратниками Марцинкевича: активистам не понравилось, что полиция отпустила схваченного ими Заура на свободу.

Не все фигуранты согласны с тем, что эти действия следует квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (статья 111 часть 4). «Барыга, которого сдали полиции, потом напал на активистов. Те превысили пределы самообороны, и он погиб, — рассказал «Ленте.ру» один из подсудимых, Евдоким Князев, получивший восемь лет заключения. — Это печально, очень печально. Да, активисты, которые это совершили, раскаиваются в суде и готовы принять наказание. Но именно за превышение».

В материалах дела фигурирует восемь нападений, совершенных активистами «Реструкта». Действия молодых людей квалифицировали по нескольким уголовным статьям, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Газовый баллончик, телескопическая дубинка, наручники — активисты, по данным следствия, проявляли откровенную и ничем не оправданную жестокость, при этом изымаемые у их жертв вещества на тот момент наркотиками не считались, что подкрепляется тогдашними экспертизами.

Прокурору удалось, опираясь на свидетельские показания и другие материалы, доказать в суде, что далеко не все подвиги этих ребят зафиксированы в известных всему Рунету видеороликах о «народных борцах со злом». К примеру, в июле 2014 года у «реструктовцев» сорвалась охота на наркотоговца у станции метро «Сокол». Несколько человек после этого уехали, а другие остались и напали на мужчину азиатской внешности, так как сочли его охранником сбежавшего «барыги». Потерпевшего избили, отняли у него 10 тысяч рублей и сотовый телефон.

Из всех рассмотренных в суде эпизодов действительно спорным выглядит случай с мигрантом из Узбекистана, которому Марцинкевич порвал рубашку стоимостью 88 тысяч рублей, поймав на продаже спайсов. «Я из корыстных целей, вступив в сговор с группой лиц, совершил разбой в отношении Хамидилло Мухтарова, похитив у него телефон-фонарик за 1000 рублей, — пародировал обвинение в ходе судебных слушаний Тесак. — Потерпевший Мухтаров написал заявление только спустя полтора года, когда его, нелегально проживающего на территории РФ, имеющего запрет на въезд, нашли сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Причем нашли, посмотрев ролик с его поимкой на продаже спайса, где крупным планом был показан паспорт Мухтарова».

Марцинкевич считает безумием, что обвинение сочло хулиганством — то есть грубым нарушением общественного порядка, выразившемся в презрении к обществу и морали, — борьбу гражданских активистов с наркоторговлей. По мнению прокурора, однако, фактов продажи запрещенного к обороту вещества в рассматриваемых эпизодах нет, зато налицо попытка прикрыть откровенный разбой благими намерениями.

Шоумен и нацист

32-летний Максим Марцинкевич — профессиональный строитель, то есть получил профильное образование в столичном колледже, затем учился в МИСИ, но, насколько известно, вуз так и не окончил. В армии не служил, получив «белый билет». На его странице во «ВКонтакте» сообщается, что пару лет Максим все же отработал по специальности — техником конструктором и инженером-конструктором. В последующем постоянного места работы молодой человек не имел.

В начале 2000-х Марцинкевич был обычным скинхедом. Как он сам рассказал в интервью британскому журналисту Россу Кемпу, ненависть к приезжим у него возникла в 1999-м, после взрыва дома на улице Гурьянова, где жила его девушка. Был участником группировки Семена Токмакова «Русская цель», членом Народной националистической партии Александра Иванова-Сухаревского, со временем возглавил ее региональное отделение, но вскоре вышел из партии из-за конфликта с руководством.

Образ шоумена-нациста Тесак стал активно формировать с 2005 года. Он создал Творческую студию «Формат-18» (впоследствии ее деятельность была запрещена судом). Марцинкевич с соратниками снимали и выкладывали в сеть видеоролики о жизни скинхедов: тренировки в спортзалах, выезды на военизированные сборы и нападения на людей неславянской внешности. Последние пользовались особой популярностью у пользователей. Считается, что некоторые из этих акций были постановочными, а некоторые — вполне документальными.

Тесак стремился сделать произведения своей студии максимально привлекательными для зрителя. Внимание уделялось монтажу, музыкальному сопровождению, назидательные комментарии в неонацистском духе сдабривались изрядной долей юмора, чего в роликах других скинхедовских и нацистских группировок не было.

К 2007 году Марцинкевич благодаря своим видеороликам стал узнаваемой личностью. В том же году на канале Discovery вышел документальный фильм Росса Кемпа из четырехсезонного цикла «Банды», посвященный русским неонацистам из запрещенного в России Национал-социалистического общества (НСО). Тесак — один из главных героев этой ленты. Его «Формат-18» в ту пору сотрудничал с НСО, но уже в сентябре стал вести информационную кампанию против этой организации.

В том же 2007-м Марцинкевич с соратниками провели акцию в клубе «Билингва», где набирающий популярность блогер Алексей Навальный вел политические дебаты. Тесак попал в новостные ленты и телесюжеты, а потом и за решетку, так как Навальный написал на него заявление в прокуратуру. Максима обвинили в экстремизме (статья 282 УК): в клубе он открыто зиговал, выкрикивал нацистские лозунги и угрозы.

Во время первой отсидки Тесак получил еще один срок (по той же статье 282 УК) за набравший в сети особую популярность ролик с инсценировкой казни мигранта из Средней Азии.

В 2009-м на экраны выходит художественный фильм «Россия 88» Павла Бардина — про банду скинхедов, выкладывающих агитационные ролики в интернете. Прототипом главного героя, роль которого играет Петр Федоров, был Максим Марцинкевич.

В декабре 2010-го Тесак, ставший к тому времени самым известным в стране скинхедом, освободился, в том же месяце его «Формат-18» признали экстремистской организацией. На свободе Марцинкевич начинает зарабатывать лекциями и тренингами, в том числе посвященными тому, как воровать в магазинах, но главное — издает книгу «Реструкт»: своеобразные мемуары о жизни в заключении, во время которого произошла «реструктуризация» — то есть усложнение и систематизация мировоззрения автора. В 2014-м книгу признали экстремистской, ее распространение легло в фабулу нового обвинения Марцинкевича по 282-й статье УК.

Правый дрейф

В 2011 году у друзей Марцинкевича появилась идея создать одноименную общественную организацию «Реструкт». По словам источника «Ленты.ру», это была попытка придать националистическому движению в России принципиально новую форму, где основное внимание уделялось бы не политике и не борьбе с инородцами, а защите традиционных ценностей. Марцинкевич стал лицом этого движения и его символом.

Не исключено, что на такой поворот националисты решились на волне общего прессинга правых сил. В 2010-м была запрещена деятельность «Славянского союза», на следующий год — Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ). Весной 2011 года состоялось громкое судебное разбирательство по делу Боевой организации русских националистов (БОРН, также запрещенной в России). В мае 2011 года один из ее лидеров Никита Тихонов получил пожизненный срок, а его подруга Евгения Хасис — 18 лет лишения свободы за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Первым общественно ориентированным проектом «Реструкта» стала охота на педофилов. Источник «Ленты.ру» отметил, что на это Марцинкевича со товарищи вдохновила группа молодых людей, которая через соцсети выманила на встречу с несовершеннолетним школьного учителя из Тульской области. Сюжет о них и других случаях народного самосуда показали в программе «НТВшники» в октябре 2011 года.

Действуя через левые аккаунты или через профили реальных подростков, любителям интима с несовершеннолетними назначали встречи, куда вместе с «наживкой» приходила съемочная группа Марцинкевича.

Молодые люди воспроизводили приемы, характерные для оперативной съемки МВД: «задержанных» граждан тут уже просили представиться, показать документы, устраивали допрос, требуя путем предъявления доказательств признаться в противозаконных намерениях и раскаяться. В качестве изюминки добавлялись различные способы унижения.

По аналогии с акцией оппозиции «Оккупай Абай», проходившей в мае 2012 года на Чистых прудах, проект получил название «Оккупай-педофиляй». Выкладываемые в интернете ролики имели огромную популярность. В регионах появились молодые люди, которые стали копировать методику выявления педофилов и даже внешний вид лидера, вплоть до прически.

Затем появился проект «Оккупай-наркофиляй», целью которого стала борьба с торговцами спайсами. Здесь все было еще проще: молодые люди звонили по расклеенным всюду объявлениям и назначали встречи. Но именно этот проект в итоге привел активистов на скамью подсудимых. Возникли также «Оккупай-выселяй» — против незаконной миграции и «Оккупай-алкофиляй» — против продажи спиртного подросткам.

По словам источника «Ленты.ру», в период расцвета «Реструкта», к началу 2014 года, отделения и группы соратников движения появились более чем в 40 регионах страны, а также на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Молдавии.

Руководство стремилось держать эти ячейки под контролем, чтобы активисты на местах не калечили людей под брендом «Реструкта» и тем самым не свели к нулю все старания организаторов по развитию его как легальной общественной структуры.

Организация понемногу набирала силу, но одним из препятствий дальнейшего развития «Реструкта» некоторые считали дурную славу Марцинкевича, на первых порах игравшую на руку движению. Максима в то время приглашали на российское телевидение как эксперта и, одетый в пиджак с галстуком, он все меньше напоминал прежнего безбашенного скинхеда Тесака.

В роликах «Реструкта» все чаще фигурировали новые лица: улыбчивые молодые люди без криминального прошлого и нацистских наколок. Однако это не мешало Марцинкевичу зарабатывать на своем авторитете среди националистов: рекламировать в своих роликах спортивное питание и продавать товары через региональные отделения. Максим даже создал целую финансовую пирамиду Tesakmoney.com.

Измайловский разгон

В ноябре 2013 года, когда начались активные действия на киевском Майдане, к Тесаку пришли с обыском в связи с уголовным делом об экстремизме, где он проходил свидетелем. Марцинкевич счел это попыткой отправить его за решетку, организованной наркоторговцами и уличенными им в педофилии чиновниками. Тесак уехал на Украину, а затем на Кубу.

Между тем претензии силовиков касались опубликованных в сети рецензий Марцинкевича на фильмы «Сталинград» и «Околофутбол», а также ролика, призывающего к выдворению инородцев. Все эти произведения к «Реструкту» отношения не имели, зато содержали высказывания, признанные экстремистскими.

В январе 2014-го Тесака депортировали с Кубы на родину и посадили в СИЗО. С тех пор Марцинкевич на свободу больше не выходил. На этом, к слову, строится линия защиты: Тесака обвиняют в распространении книги «Реструкт», признанной экстремистской уже после того, как он лишился свободы, а значит, формально он не имел возможности что-либо распространять.

К разгону движения, которое источник «Ленты.ру» назвал самым массовым не только среди националистических, но и среди прочих молодежных неформальных организаций, приступили летом 2014 года.

В июне в концертном зале «Измайлово» должен был состояться первый съезд участников движения «Реструкт», прибывших со всей страны и из-за границы. Они собирались принять устав организации и, вероятно, выбрать новое руководство. Но съезд был сорван. Вместо клипа, подготовленного организаторами, на экране концертного зала показали другой — как писали СМИ, снятый силовиками.

«"Реструкт" и Тесак занимаются коммерческой деятельностью: торгуют протеином, создают финансовые пирамиды, продают книги, брендовую одежду и другую атрибутику, — заявил с экрана один из членов движения Евдоким Князев. — Мой проект занимался тем, что вылавливал людей, продающих спайсы, красил их краской, унижал, бил, удерживал, тем самым нарушал законодательство Российской Федерации. Вовлекал в это несовершеннолетних. С другой стороны, руководящий состав делал на этом деньги, в том числе на рейдерстве, где они заработали около 600 тысяч».

Бурю возмущения в зале прервали сотрудники ОМОНа, положившие всех делегатов на пол. Задержаны были четверо «реструктовцев»; остальных, переписав данные, отпустили по домам.

«Ленте.ру» Князев пояснил, что тогда были показаны кадры его допроса: «Я не сказал ничего страшного: организация занималась бизнесом, легальным бизнесом. Максим продавал протеин, существовали паблики по продаже оружия — ножей и газовых баллончиков. Кто-то занимался пирамидами, именно законными».

А в августе 2014 года был вынесен приговор Марцинкевичу по делу о неуместных рецензиях. Он получил пять лет лишения свободы, но позже срок скостили, и в 2016-м у него был шанс покинуть зону. Однако он уже стал фигурантом нового дела, судебное разбирательство по которому завершилось приговором 27 июня.

Малоизвестной осталась история довольно обширной благотворительной и воспитательной деятельности «Реструкта». По словам источника, члены движения успели сблизиться по этому направлению со многими образовательными организациями и учреждениями культуры. «Со всеми бывшими партнерами правоохранительные органы провели беседы и кое-кого даже уволили», — отметил он.

«Мы распустили движение в 2014 году. Долго не было согласия по этому вопросу, — рассказала «Ленте.ру» 19-летняя студентка юрфака Елизавета Симонова — одна из соратниц Марцинкевича, приговоренная Бабушкинским судом к трем годам лишения свободы. — С болью в сердце пришли к выводу, что надо, ибо и дальше будут сажать "реструктовцев" и в Москве, и в регионах, чего нам не хотелось. Пережили. Радует то, что мы добились определенных целей: принятия закона в отношении педофилов и спайса».

По одной из версий, повышенное внимание к «Реструкту» со стороны силовиков в 2014 году связано с тем, что под крышей этой организации до поры до времени обитали будущие бойцы украинских националистических батальонов — к примеру, Роман Железнов по прозвищу Зухель, который обвиняется на родине в наемничестве за членство в печально известном батальоне «Азов» (запрещенная на территории России организация).

Правда, Зухеля лидеры «Реструкта» считают предателем и даже провокатором. Из движения его исключили, а Марцинкевич даже порывался отправиться на Украину, чтобы там его уничтожить.

В том же «Азове» на должности командира полковой разведки служит друг Тесака — Сергей Коротких по прозвищу Малюта. Его боевые заслуги в конфликте на юго-востоке Украины были отмечены президентом Петром Порошенко. Впрочем, Малюта в рядах «Реструкта» не состоял.

Дети «Реструкта»

Елизавета Симонова — один из сотен подростков, прошедших через «Реструкт». «В августе 2013-го я познакомилась с Сашей Шанкиным (приговорен к шести годам заключения в воспитательной колонии — прим. «Ленты.ру»), он позвал меня на рейд "Оккупай-наркофиляй". Мне понравилось, я по возможности всегда посещала мероприятия», — вспоминает она.

В 2014-м Симонова уже стала одним из лидеров движения. «В кавычках — потому что иерархии в движении не было, — добавляет девушка. — Например, стала организовывать проекты "Оккупай-алкофиляй"».

Сегодня, спустя три года, Симонова говорит, что не жалеет о том, что было. «Все было сделано из лучших помыслов. Более того, я ничего ни у кого не украла, ни к кому не применяла насилия — мне нечего стыдиться», — говорит Лиза.

По словам девушки, ее вклад состоит в том, что около 30 магазинов, которые продавали несовершеннолетним алкоголь или сигареты, были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 10-20 тысяч рублей, а некоторые — на 300 тысяч. «В этих торговых точках больше уже такого не делали, мы проводили там повторные акции», — поясняет активистка.

Родители Лизу всегда поддерживали, а сама она говорит, что «с детства была восприимчива к чистоте нации и справедливости во всем». Девушка считает, что одним из факторов, повлиявших на разгон «Реструкта», стали события, произошедшие «в ближнем зарубежье». Другой причиной, по ее мнению, было то, что «государству, так сказать, стыдно идти на поводу у активных граждан, которые указывают на острые пробелы».

Такой вариант как устроиться на службу в органы внутренних дел Симонова не рассматривала. «Чтобы хоть как-то бороться со злом, необходимо занимать высшие должности в госструктурах. Пока человек обычный рядовой — он никто (не хочу никого оскорбить) и слово его — ничто», — говорит она.

Перед поездкой в суд, где ее взяли под стражу, девушка сдала досрочно экзамены (до суда она находилась под подпиской о невыезде). В будущее пока не заглядывает, старается жить сегодняшним днем.

Сергей Лютых

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reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
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