Тесака признали виновным в нападениях на граждан

Бабушкинский суд Москвы признал виновным националиста Максима Марцинкевича (Тесака) по делу о нападении на людей. Об этом, во вторник, 27 июня, сообщает «Интерфакс».

«Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку к социальной группе путем написания книги "Реструкт", признанной затем экстремистской, принимал личное участие в ее распространении. Обвиняемые совершили серию нападений в период с 2013 по 2014 год на лиц, признанных по уголовному делу потерпевшими», — цитирует судью Александра Глухова агентство ТАСС.

В настоящее время приговор продолжают зачитывать, и то, какое наказание суд изберет для Марцинкевича, станет понятно позднее.

7 июня в ходе прений сторон прокурор запросил для Тесака 11 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Разбой», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».

По версии следствия, Тесак и его сподвижники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все происходило в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения «Оккупай-Наркофиляй», связанного с борьбой против торговцев курительными смесями.

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Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Тесак — активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт». Его обвиняли в том, что в период с 14 сентября по 14 октября 2013 года на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил три видеосюжета экстремистского характера. В них содержалось мнение националиста о погромах в Бирюлево, выходцах с Северного Кавказа, а также о фильмах «Сталинград» и «Околофутбола».

Ранее он был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — два года и 10 месяцев.