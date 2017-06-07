Прокурор запросил для Тесака 11 лет колонии

Прокурор попросил Бабушкинский суд Москвы приговорить к 11,5 года колонии националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом в среду, 7 июня, «Ленте.ру» сообщил его адвокат Сергей Аредаков.

Марцинкевича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, среди которых статья 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статья 162 («Разбой»), статья 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и статья 213 («Хулиганство»).

Как отмечает РИА Новости, по версии следствия, Тесак и его сподвижники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все происходило в 2012–2014 годах в рамках организованного ими движения «Оккупай-Наркофиляй», связанного с борьбой против торговцев курительными смесями.

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О предъявлении новых обвинений Марцинкевичу стало известно 18 мая 2015 года.

15 августа 2014 года Кунцевский суд Москвы признал Тесака виновным в экстремизме и приговорил его к пяти годам лишения свободы. В ноябре 2014 года Мосгорсуд смягчил приговор до двух лет и десяти месяцев.

Тесак — активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт». Его обвиняли в том, что в период с 14 сентября по 14 октября 2013 года на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил три видеосюжета экстремистского характера. В них содержалось мнение националиста о погромах в Бирюлево, выходцах с Северного Кавказа, а также о фильмах «Сталинград» и «Околофутбола».