Тесак получил 10 лет колонии

Бабушкинский районный суд признал лидера движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве, передает «Интерфакс».

По приговору он получил 10 лет колонии, при этом срок наказания будет исчисляться с 27 июня 2017 года. Суд снял с Марцинкевича обвинение в уничтожении чужого имущества (статья 167) и учел истечение срока давности по одному из эпизодов, связанных с экстремизмом.

Вместе с Тесаком за серию нападений на людей в период с 2013 по 2014 год различные сроки заключения получили девять других членов движения, выкладывавших в интернет ролики об охоте на педофилов в рамках проекта «Оккупай-педофиляй».

Ранее, 7 июня, прокурор запросил для Марцинкевича 11 лет и 6 месяцев заключения. По данным следствия, Тесак и его соратники избивали и издевались над гражданами России и мигрантами, а также грабили их, называя свои действия борьбой с продавцами курительных смесей. Членам «Реструкта» инкриминировали восемь подобных эпизодов. Потерпевший по одному из них скончался от полученных травм.

Максим Марцинкевич, известный как один из лидеров российских неонацистов, был уже трижды судим за экстремизм.