Опубликованы эксклюзивные кадры изъятия крупнейшего арсенала оружия в Гольяново

В распоряжении «Ленты.ру» оказались кадры оперативной съемки с места обнаружения в московском районе Гольяново арсенала оружия рекордного размера. Как сообщил источник в силовых структурах, схрон, найденный 14 августа, находился в одном из гаражей.

На представленных кадрах заметно большое количество автоматов Калашникова (АКМ или их иностранных аналогов, АК-74, АКС-74У, а также румынский образец на базе АК-74), ружей, пистолетов-пулеметов отечественного и зарубежного производства, пистолетов и револьверов. Также обнаружены реактивные гранаты, противопехотные мины, запалы и взрывчатка.

Оружие могло принадлежать задержанным 14 августа в московском регионе боевикам. По факту незаконного оборота оружия было возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, задержанные 14 августа члены террористической группы планировали устроить взрывы на столичном транспорте и в торговых центрах. В ее составе были двое террористов-смертников, специалист по изготовлению взрывных устройств и курировавший их деятельность эмиссар «Исламского государства» (организация запрещена в России). Трое из них арестованы.