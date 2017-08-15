Источник опроверг принадлежность найденного в Москве оружия к террористам

Оружие, найденное вечером 14 августа в гараже на востоке Москвы, не имеет отношения к задержанным в тот же день участникам террористической группы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах города.

Он подтвердил, что в схроне были найдены пистолеты, гранаты и боеприпасы различного калибра. Также, по его словам, было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Он добавил, что все обнаруженное оружие в ближайшее время будет направлено на баллистическую экспертизу.

Вечером 14 августа источник «Интерфакса» в правоохранительных органах столицы рассказал агентству, что на востоке Москвы обнаружен крупный схрон с оружием, которое могло принадлежать задержанным в тот же день боевикам. Автоматы, пистолеты и патроны к ним были найден в одном из гаражей во Втором Иртышском проезде, расположенном на территории района Гольяново.

Днем в понедельник в московском регионе были задержаны члены террористической группы, которая планировала устроить взрывы на столичном транспорте и в торговых центрах. Серию терактов планировалось совершить с использованием смертников и мощных бомб. По данным ФСБ, куратором боевиков является эмиссар «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке терактов в городе. Сиевуши Давронзода, Сулаймон Бурхонов и Давлатер Ходжиев заключены под стражу до 11 октября. Все трое являются гражданами Таджикистана.