ФСБ опубликовала видео задержания смертников со взрывчаткой «мать Сатаны»

ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания четверых подозреваемых в терроризме, передает телеканал РЕН ТВ. По данным спецслужб, все они — боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ), готовившие теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве.

На кадрах оперативник также проводит экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных. «Мы взяли пробы. По пробам это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество», — пояснил сотрудник спецслужб.

Ранее 14 августа ФСБ сообщила о задержании в московском регионе преступной группы, планировавшей устроить серию терактов с использованием смертников и мощных бомб. В ФСБ уточнили, что в состав группы входил один россиянин и трое граждан государств Центрально-Азиатского региона.

Трипероксид (триперекись) ацетона впервые был получен в 1895 году. В военных целях как инициирующее взрывчатое вещество не применялся из-за повышенной чувствительности, однако с 1980-х годов широко использовался террористами при изготовлении взрывных устройств.

Одной из причин, помимо дешевизны и простоты синтеза, называлось то, что это вещество плохо обнаруживается детекторами взрывчатки, чаще всего настроенными на поиск нитросоединений. Из-за опасности в обращении это вещество в среде террористов прозвали «матерью Сатаны».

Трипероксид ацетона содержался в самодельных взрывных устройствах, использованных террористами в крупных европейских терактах: в Лондоне в 2005 году, в Париже в 2015-м, в Брюсселе в 2016-м и в Манчестере в 2017-м.