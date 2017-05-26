Задержанный в Москве террорист свалил вину на сообщника со странными коробками

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца трех граждан Узбекистана и россиянина, которые подозреваются в подготовке терактов на объектах столичного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из фигурантов дела Абдушукур Гулмирзаев заявил на заседании, что взрыв готовил его предполагаемый сообщник Мухаммадюсуф Ашуров, передает ТАСС. «Я ничего не готовил. Он приносил странные коробки, у него были друзья из Сирии, с которыми он общался», — сказал он.

Имена двух других фигурантов — Фуркат Кушаев и Магомед Давудов. Никто из них не возражал против ареста, отмечает «Интерфакс». Гулмирзаев, Ашуров и Кушаев являются гражданами Узбекистана, не имеющими работы и постоянной регистрации в РФ. Давудов, по его словам, родился в Дагестане и неофициально работает водителем погрузчика.

Четверо подозреваемых были задержаны 25 мая в Москве. По данным ФСБ, в их жилище была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки, готовая бомба и компоненты для ее изготовления, автоматы, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы. В спецслужбе также утверждают, что мужчины готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах столичной транспортной инфраструктуры.

По сведениям «Интерфакса», предполагаемые террористы снимали квартиру в жилом доме на Новопеределкинской улице.