Азиатов-съемщиков квартиры в Ново-Переделкино заподозрили в экстремизме

Силовики задержали четырех приезжих из Центральной Азии, снимавших квартиру в жилом доме на Новопеределкинской улице в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, мужчин проверяют на причастность к преступлениям и участие в экстремистских группировках. В их жилище нашли литературу запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» и предмет, похожий на взрывное устройство.

Жильцов дома эвакуировали, прилегающая к зданию территория оцеплена.

Местным жителям не объясняют причину подобных действий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидицу событий. Женщина отметила, что мероприятия начались около трех часов назад.