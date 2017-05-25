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ФСБ раскрыла планы террористов устроить взрывы на московском транспорте

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В Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии. Об этом сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. В их жилище была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки, готовая бомба и компоненты для ее изготовления, автоматы, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Они готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах столичной транспортной инфраструктуры, отметили в спецслужбе. По данным ведомства, руководство группой, входящей в «Исламское государство» (запрещено в России), осуществлялось с территории Сирии. После совершения теракта экстремисты планировали выехать в арабскую республику для участия в боевых действиях в составе ИГ.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.

Ранее «Интерфакс» сообщал о задержании четырех приезжих из Центральной Азии, которые снимали квартиру в жилом доме на Новопеределкинской улице. Осведомленный источник также рассказал, что иностранцы являются, предположительно, вербовщиками террористов. Собеседник агентства добавил, что жилище было оборудовано под молельное заведение и пользовалось популярностью у местных мусульман.

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