На востоке Москвы обнаружили крупный тайник с оружием

Сотрудники столичных правоохранительных органов обнаружили на востоке Москвы крупный схрон с оружием, которое могло принадлежать задержанным 14 августа боевикам. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Автоматы, пистолеты и патроны к ним были найден в одном из гаражей во Втором Иртышском проезде, расположенном на территории района Гольяново.

«Проверяется версия, имеют ли отношение к найденному оружию задержанные ранее по подозрению в подготовке терактов боевики», — сообщил источник агентству. Он также отметил, что по факту находки возбуждено уголовное дело.