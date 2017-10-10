В Туле в ответ на шалость подростка пожилой охотник открыл стрельбу в воздух

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении пенсионера, стрелявшего из охотничьего ружья во дворе дома из-за расшалившихся детей. Об этом «Интерфаксу» сообщили во вторник, 10 октября, в пресс-службе регионального управления МВД России.

По словам собеседника агентства, сотрудники отдела полиции «Скуратовский» установили подозреваемого — им оказался 70-летний житель поселка Менделеевский городского округа Тулы.

«Со слов жителей, он выстрелил из охотничьего ружья, чтобы распугать детей, играющих во дворе», — пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье 119 УК России («Угроза убийством»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным местного сетевого издания Myslo, инцидент произошел 9 октября 19:00 на Пионерской улице. 13-летний мальчик ради развлечения стучал к пенсионеру в окно. Чтобы напугать подростка, пожилой охотник вынес ружье и начал стрелять вверх. В результате происшествия никто не пострадал.