Туляка уличили в подготовке тройного убийства слуг закона ради мести за дочь

В Туле задержали 63-летнего местного жителя, который, по версии следствия, готовил тройное убийство следователя полиции, помощника прокурора, выступавшего государственным обвинителем, и федерального судьи. Об этом в среду, 20 сентября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Зинаида Каминская.

Она уточнила, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о по статьям 30 и 295 УК («Приготовлении к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»).

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По версии следствия, в 2015 году дочь мужчины была приговорена к более чем десяти годам лишения свободы за серию преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

«Неудовлетворенный приговором, туляк минувшим летом собрал информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения федерального судьи и помощника прокурора района, а также следователя, расследовавшего уголовное дело», — отметила представитель СКР.

По словам Каминской, после этого подозреваемый приобрел различные приспособления, в том числе арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом снаряженные поражающими элементами, маску и парик, а так же пиротехническое устройство. Она уточнила, что следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.