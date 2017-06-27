Жительница подмосковного Видного пыталась зарезать свою спящую мать и дочек

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю жительницу города Видное Московской области, пытавшуюся зарезать свою мать и двух дочек. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным ведомства, в ночь на 27 июня подозреваемая кухонным ножом нанесла удар в грудь своей спящей 52-летней матери, после чего этим же ножом нанесла множественные удары в область живота своим спящим дочерям, 11 и 2 лет. Пострадавшие госпитализированы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Следователи выясняют обстоятельства и мотив преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

14 июня СК сообщил об убийстве женщины в Астрахани. Она скончалась в больнице, ее сын госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными ранениями, а дочь не может говорить после перенесенного шока. Женщина была знакома с убийцей и сама открыла ему дверь своей квартиры. Подозреваемого задержали соседи жертвы.