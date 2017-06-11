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Житель Ступино зарезал собутыльника во время пьяной ссоры

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Житель подмосковного Ступино убил своего гостя в процессе распивания алкогольных напитков. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщает РИАМО со ссылкой на представителя главка МВД по Московской области.

Труп был обнаружен полицейскими поздно вечером 9 июня в квартире на улице Пушкина. Вскоре был задержан хозяин жилплощади, мужчина 1962 года рождения. По данным следствия, он совершил убийство из-за пьяной ссоры с жертвой.

3 января в Москве пьяная женщина зарезала свою родственницу по причине личной неприязни. Убийство произошло в квартире одного из жилых домов на улице Борисовские пруды на юго-востоке столицы. Задержанная 51-летняя убийца полностью признала свою вину.

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