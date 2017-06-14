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Жителя Новосибирской области приговорили к колонии за убийство котенка и кражи

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Житель города Обь Новосибирской области Алексей Егоров получил два года колонии общего режима за убийство котенка и две кражи, сообщает 14 июня региональная прокуратура.

Суд установил, что 9 ноября 2016 года ранее судимый Егоров в нетрезвом состоянии зарезал кухонным ножом трехмесячного котенка, принесенного им с улицы в свою квартиру. В момент убийства в квартире находились мать осужденного и дети, которым живодер показал труп зверька. Женщина заявила на сына в полицию.

Суд также по совокупности и частичному сложению наказаний признал Егорова виновным в двух кражах и учел его непогашенную судимость. В итоге он осужден на два года лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре 2016 года сообщалось о двух девушках из Хабаровска, которые публиковали фото и видео с убийствами животных. Действиями хабаровчанок вскоре заинтересовался Следственный комитет. Было установлено, что они убили не менее 15 зверей. В феврале 2017 года девушки полностью признали свою вину.

Судебный процесс продолжается, девушкам предъявлены обвинения по статьям 245 УК РФ, часть 2 («Жестокое обращение с животными»), 162 УК РФ, часть 2 («Разбой»), 148 УК РФ, часть 1 («Оскорбления религиозных чувств верующих»), 282 УК РФ, часть 1 («Возбуждение ненависти либо вражды»).

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