Анонимы забросали СК жалобами на хвастающуюся убийством котенка девушку

Пользователи анонимного форума «Двач» обнаружили во «ВКонтакте» видеоролик девушки, которая в прямом эфире якобы утопила котенка в реке. После этого юзеры начали массово отправлять жалобы в Следственный комитет.

Судя по информации, размещенной в треде, пользователи нашли видеоролик в одном из пабликов в соцсети, а затем отыскали личную страницу девушки. В самом видео она говорит о том, что события происходят в Троицке. Героиня ролика демонстрирует животное, а затем бросает в реку пакет, в котором якобы сидит котенок.

Пользователи «Двача» намерены добиться того, чтобы о ролике узнало руководство учебного заведения, в котором числится девушка, а также инициировать проверку видео Следственным комитетом. В треде также опубликован пример письма, которое необходимо отправить в ведомство.

Несколько десятков сообщений содержат скриншоты, подтверждающие, что анонимы отправили жалобы.

Видеоролик, вероятно, был удален со страницы девушки, но до сих пор доступен на сайте телеканала РЕН ТВ.

На странице пользовательницы, на которую пишут жалобы двачеры, опубликовано видео, в котором девушка демонстрирует уже подросшего котенка и утверждает, что «утопление» было пранком.

В октябре 2016 года двачеры узнали о двух девушках из Хабаровска, которые публиковали фото и видео с убийствами животных. На это обратили внимание многие СМИ, после чего действиями хабаровчанок заинтересовался СК. Следствие установило, что они убили не менее 15 животных.

В феврале девушки полностью признали свою вину. Экспертиза показала, что они не страдают и не страдали ранее какими-либо психическими расстройствами. Обвинение намерено просить наказание в виде реального лишения свободы.