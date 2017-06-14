Пытавшийся спасти мать юный астраханец госпитализирован с ножевыми ранениями

В Астрахани в ночь с 13 на 14 июня неизвестный напал с ножом на молодую женщину в ее квартире. Она скончалась в больнице, ее сын госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными раненями, а дочь не может говорить после перенесенного шока, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следователи предполагают, что мальчик, за жизнь которого в настоящее время борются врачи, пытался защитить мать от убийцы.

По данным агентства «Интерфакс», женщина была знакома с убийцей и сама открыла ему дверь квартиры. Злоумышленника задержали соседи жертвы. Они обратили внимание на измазанного кровью пьяного мужчину и удержали его до приезда полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на жизнь двух и более людей.

В марте 2017 года 50-летний житель подмосковного Раменского зарезал 49-летнюю жену и 26-летнюю дочь, после чего поджег квартиру и покончил с собой. Сгоревшие трупы обнаружили пожарные, которых вызвала 77-летняя теща мужчины, проживавшая на той же жилплощади: она проснулась от запаха гари.