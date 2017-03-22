Житель подмосковного Раменского зарезал и сжег жену и дочь

В городе Раменское (Московская область) 50-летний мужчина зарезал 49-летнюю жену и 26-летнюю дочь, после чего поджег квартиру и покончил с собой. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел на Красноармейской улице около 6:30 утра. Пожарных вызвала 77-летняя мать жены, проживавшая с ее семьей в одной квартире: она проснулась от запаха гари. Когда пожар площадью 10 квадратных метров был потушен, в помещении обнаружили три трупа с ножевыми ранениями», — сказал он.

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Как сообщила официальный представитель ГСУ СК по Московской области Елена Фокина, по предварительным данным, убийства были совершены в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

29 июня 2016 года Нижегородский областной суд приговорил к пожизненному заключению Олега Белова, убившего летом 2015 года свою жену, шестерых детей и мать.