Первый парень на селе

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Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Небольшая деревня Бабино-Булыгино в Рязанской области пережила самый настоящий шок: следователи нашли там останки трех человек, в том числе 14-летнего мальчика. Обгоревшие останки подростка обнаружили в лесу рядом с местным кладбищем, еще два захоронения были вскрыты на приусадебном участке одного из деревенских домов. В преступлениях заподозрили 54-летнего ранее судимого местного жителя. По версии следствия, убийства он совершал с 2014 по 2017 год. Подросток стал его последней жертвой. Жители тихой деревни были потрясены, но некоторые из них не удивились тому, что натворил односельчанин. В подробностях разбиралась «Лента.ру».

Исчезновение юного бродяги

14-летний Дмитрий П. (имя изменено) пропал без вести 6 июня 2017 года. Об этом сообщила полиции его родная тетя, которую много лет назад признали опекуном ребенка — мать Димы лишили родительских прав. Подростка не первый раз объявляли в розыск — как указано в сухих полицейских документах, он нерегулярно посещал школу, неоднократно уходил из дома и был склонен к бродяжничеству. Учеба давалась ему с трудом, зато он был физически крепок. Обычно Дима отсутствовал пять-десять дней и возвращался.

Тем не менее розыск был начат сразу же, причем наряду с полицейскими и сотрудниками МЧС пропавшего искали волонтеры. Местный отдел регионального управления Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Прошло десять дней, потом двадцать — никаких следов. Зона поисков расширилась: подростка искали в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Московской областях и даже в Республике Мордовия. Тщетно.

«В ходе розыска стало известно, что мальчика неоднократно замечали в обществе гражданина, проживающего в селе Бабино-Булыгино, это в паре километров к югу от Касимова. Следствие это сразу насторожило», — рассказал «Ленте.ру» Александр Федин, руководитель Касимовского межрайонного следственного отдела управления СКР по Рязанской области.

54-летний Владимир, с которым предположительно общался подросток, имел судимости. Сотрудники правоохранительных органов поняли, что эту версию необходимо отработать.

В порыве ярости

Владимир оказался крепким орешком — перспектива уголовной ответственности его ничуть не смутила. Началась кропотливая работа следствия, и 7 сентября подозреваемого вызвали на допрос, в ходе которого его уличили в противоречивых показаниях. В итоге Владимир признался в убийстве.

«По версии обвиняемого, мальчик часто приходил к нему в гости, чтобы занять денег. В один из июньских дней он опять появился в Бабине-Булыгине и попросил взаймы три тысячи — якобы на скутер. Получив деньги, после непродолжительной беседы парень засобирался домой. Напоследок хозяин поинтересовался, когда гость собирается вернуть долг», — рассказывает Александр Федин.

Дима ответил что-то невразумительное — и Владимир решил, что подросток отдавать деньги не собирается. Он потребовал всю сумму назад, но получил отказ. Как считает следствие, в порыве ярости Владимир задушил Диму, после чего отправился спать. Утром он сжег тело в буржуйке, а останки вынес на свалку возле кладбища, где их и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас идентификацией останков занимаются эксперты-генетики. Результатов экспертизы еще нет, но следователи не сомневаются, что это останки именно пропавшего Димы, в этом они обвиняемому верят. Однако мотив — убийство в порыве ярости — вызывает серьезные сомнения. Поэтому версия, озвученная Владимиром, будет тщательно проверяться.

Неглубокие могилы

Получив признание Владимира, следователи ходатайствовали о его аресте. А затем провели обыск у него дома, причем активное участие в нем принимали криминалисты. С помощью специальной аппаратуры были выявлены два подозрительных места — и там, на глубине около полутора метров, следователи нашли останки еще двух убитых. Один был закопан в саду, второй — возле сарая.

«Формально все трое, в том числе несовершеннолетний, остаются неопознанными. Мы ждем заключения генетиков. Но следствию удалось разговорить обвиняемого — и он рассказал о совершенных преступлениях», — говорит руководитель местного следственного отдела СКР.

По словам Владимира, эти его жертвы — приятели, с которыми он выпивал. Один из них, 1984 года рождения, пропал без вести в 2014-м, второй, 1988 года рождения, — в 2016-м. Обвиняемый утверждает, что оба убийства совершил в ходе ссор, в ответ на нанесенные ему оскорбления. Однако все это теперь предстоит проверить следствию. Кстати, нет ясности и относительно способа убийств.

«Погибшие неоднократно наведывались в Бабино-Булыгино. Досуг проводили однообразно — за спиртным. По отзывам односельчан, обвиняемый — крайне неприятный тип, дом его — настоящий притон», — объясняет Александр Федин.

Недобрый сосед

Как выяснила «Лента.ру», односельчане недолюбливали Владимира. По деревне ходили разговоры о том, что он гонялся с ножом за соседом и чуть его не зарезал. Косвенно эти слухи подтверждаются и данными следствия: обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

В самом Касимове история вызвала огромный резонанс: провинциальный город не привык к таким кровавым драмам. Владимир рос и воспитывался в большой семье: у него есть две сестры и брат. Местные говорят, что это совершенно нормальные люди — воспитывают детей и внуков.

А вот Владимир с самого детства, по словам односельчан, был «со странностями». Но на учете ни в наркологическом, ни в психоневрологическом диспансере не состоял. Впрочем, теперь, судя по всему, к надзорным органам у следствия будет немало вопросов. В ближайшее время следователи проверят и дадут оценку действиям органов опеки, которые должны были контролировать воспитание и условия жизни Димы, предполагаемой жертвы обвиняемого.

Сейчас Владимир арестован. Пока у следствия нет данных, что он причастен к каким-то еще убийствам.

Хотя слухи по деревне ходят разные...

Игорь Надеждин

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