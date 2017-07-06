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Отряд погребения

Как изменились способы вымогательства денег у бизнесменов

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Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В начале июня много шума наделала история о бизнесмене Хикмете Салаеве, которого похоронили живьем за отказ отдавать компаньонам-вымогателям 30 миллионов рублей. Подобные «экстремальные» виды рэкета сегодня — большая редкость. Однако деньги у предпринимателей, как и в лихие 90-е, продолжают вымогать, используя для этого разнообразные и изощренные приемы. В инструментарии бандитов разбиралась «Лента.ру».

Ниже травы

О серьезном испытании, выпавшем на долю Хикмета Салаева, стало известно 6 июня. По данным СМИ, компаньоны бизнесмена потребовали от него 30 миллионов рублей. Когда предприниматель отказался отдавать деньги, злоумышленники закопали его на Люберецком кладбище, оставив мобильный телефон.

Салаев смог дозвониться до младшего брата Исмаила, который привез похитителям 1,2 миллиона рублей и отдал свой автомобиль BMW пятой серии. После этого партнеры бизнесмена показали, где он закопан. В итоге Салаева спасли и госпитализировали с переломами ребер.

Эта история в духе 90-х получила продолжение 20 июня. Пресс-служба МВД России сообщила, что заказчик вымогательства у Салаева — вор в законе Гулу, отбывающий наказание в Азербайджане. По данным ведомства, к преступлению причастны еще пять человек: двоих задержали в Москве, третьего — в Дагестане, еще двоих объявили в межгосударственный розыск.

Информационное агентство «Прайм Крайм» называет вора в законе не Гулу, а Гули. Сообщается, что под этой кличкой в криминальных кругах известен 44-летний Салифов Надир Нариман оглы, по национальности азербайджанец. Он был коронован в 2000 году в возрасте 27 лет. По словам редактора издания Виктории Гефтер, среди азербайджанских воров Гули безоговорочно признается первым номером. Так что проблемы у Хикмета Салаева оказались действительно серьезными, но чем именно насолил бизнесмен криминальному авторитету — неизвестно: информация о деятельности предпринимателя не афишируется.

Ловля при помощи соцсетей

«В плане рэкета и давления на предпринимателей по сравнению с 90-ми годами ничего нового не придумано. Давление осуществляется либо физическими, либо психологическими способами. В первом случае злоумышленники похищают жертв и лишают их свободы передвижения, пытают и наносят побои. Помню, был случай, когда предпринимателя подвесили вверх ногами к люстре и истязали, чтобы получить желаемое. Если говорить о психологическом давлении — в ход идут угрозы самому бизнесмену, его близким или родственникам», — говорит эксперт-криминалист, доктор юридических наук Лев Бертовский.

По словам специалиста, основным новшеством в арсенале современных рэкетиров стал интернет: при помощи сетевых средств общения предпринимателям нередко угрожают «в режиме онлайн». Кроме того, бандиты перед началом активных действий тщательно изучают имущество будущей жертвы, порой злоумышленники нанимают для этих целей хакеров, взламывающих специализированные серверы с базами данных (иногда даже государственных организаций), где имеется информация о собственности конкретных людей.

«Когда кто-то всерьез хочет преступным путем завладеть деньгами, принадлежащими человеку, в ход идут все средства, вплоть до изучения социальных сетей, которые нередко помогают установить имущественное состояние будущей жертвы. Многие любят показать в интернете свою красивую жизнь — отдых на берегу океана, яхты, бриллианты и так далее. Плюс в соцсетях рэкетиры могут при должном усердии завладеть перепиской интересующих их людей, получить данные о родственниках и близких потенциальных жертв», — объясняет собеседник «Ленты.ру».

По мнению Льва Бертовского, из арсенала рэкетиров со времен 90-х не ушло ничего — просто масштабы вымогательств стали меньше. Сейчас бизнесменов не взрывают, и крепко сбитые братки «кошмарить» их регулярно не выезжают. Криминал стал работать менее топорно.

«Сейчас подготовка к вымогательству занимает больше времени, чем активная фаза преступления. Совсем уж кровожадных вариантов вроде подбрасывания отрубленных конечностей бандиты стараются избегать. Хотя страна у нас большая — и то, чего уже не встретишь в Москве, может быть все еще актуально в регионах», — заключает эксперт.

Короли шантажа

«С 90-х годов в арсенале рэкетиров и вымогателей мало что осталось, кроме угроз убийством (до самих убийств, конечно, доходит редко), уничтожением имущества и нанесением телесных повреждений вплоть до отрезания пальцев. Угрожают чаще всего при помощи писем. Встречаются случаи похищения как самих предпринимателей, так и их детей, жен и даже любовниц. В целом методы воздействия криминала на бизнесменов стали более современными и изощренными. Если раньше деньги из предпринимателей выбивали люди небольшого ума в хорошей физической форме, то сейчас этим занимаются люди образованные и даже интеллигентные. Пожалуй, их главное оружие — шантаж. Шантажировать бизнесменов могут несколькими методами. Используются компрометирующие материалы: фотоснимки, видеозаписи и другие подобные доказательства, собранные в отношении мужа, жены и детей», — рассказывает профессор криминалистики Анатолий Кустов.

По словам эксперта, еще один распространенный метод шантажа подразумевает угрозы возможной уголовной ответственностью. В этой схеме криминальные элементы связываются с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, которые, в свою очередь, заводят дела на нужных людей. Дело могут завести не только на самого бизнесмена, но и на его жену или детей.

«Очень распространен шантаж, связанный с информацией об употреблении жертвой наркотиков, наличием у объекта давления любовницы или имущества за границей в контексте уклонения от уплаты налогов. Могут пугать раскрытием информации о счетах в иностранных банках», — говорит собеседник «Ленты.ру».

По словам Анатолия Кустова, сегодня нередко встречаются случаи шантажа при помощи «левых» договоров. Выглядит это следующим образом: злоумышленники договариваются с конкурентами жертвы и составляют фальсифицированный договор якобы за подписью объекта шантажа, который затем пускают в ход.

В поисках компромата

«В 90-е годы вымогатели и рэкетиры были вполне конкретными людьми, которых можно было опознать или поймать за руку. Развитие технологий привело к тому, что сегодня один злоумышленник может одномоментно вымогать деньги и оказывать давление на десять человек при помощи хоть двух сотен вспомогательных ресурсов. Мускулы уже не нужны», — объясняет глава направления «Защита бренда» компании Group-IB Дмитрий Русаков.

По его словам, распространены случаи, когда на бизнесменов оказывается воздействие при помощи поддельных аккаунтов в соцсетях. Они создаются якобы от имени объекта шантажа, после чего злоумышленники начинают вести в них переписку сомнительного содержания — интимного или негативного характера, которую затем используют как рычаг давления. Иногда переписка дополняется публикациями неприличной информации или оскорбительными высказываниями в адрес кого бы то ни было, что становится особенно чувствительным ударом для публичного человека.

«Взлом может оказаться особенно эффективным, если в руках у криминальных элементов оказывается не вымышленная, а вполне реальная компрометирующая информация, которую пользователь не удалил со своего девайса. Впрочем, в после время активизировалась система давления и вымогательства, не связанная со взломом. В сети есть "желтые" сайты, специализирующиеся на сливе компромата (иногда в роли них выступают региональные СМИ). Им поступает заказ на человека, или они сами проявляют инициативу — и начинают точечно работать по жертве. Администрация таких ресурсов методично публикует негатив до тех пор, пока объект травли не обратится с вопросом, в чем дело. Тут-то ему и назовут конкретный ценник. При этом подобную незаконную деятельность исполнители маскируют просто: они не выходят на жертву первыми, а дожидаются момента, когда она придет к ним сама», — заключает Дмитрий Русаков.

Алексей Стейнерт

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