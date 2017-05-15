Троих ульяновцев обвинили в похищении гаишника и вымогательстве у него денег

Троим жителям Ульяновска предъявлено обвинение в избиении и похищении инспектора ДПС, а также в вымогательстве у него полумиллиона рублей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, сотрудник полиции составил на одного из обвиняемых протокол об административном правонарушении. В отместку мужчины 12 мая напали на него. Они сначала избили инспектора, затем отвезли в гараж, где стали требовать с него 500 тысяч рублей. Похитители заставили пленника написать расписку о том, что он должен одному из них 200 тысяч рублей и еще вынудили подписать договор о продаже ему мотоцикла за 300 тысяч рублей. Получив эти документы, злоумышленники отпустили потерпевшего.

После освобождения полицейского, мужчин задержали. Решается вопрос об их аресте.

9 апреля сообщалось о нападении на сотрудника ДПС водителя автомобиля Toyota, остановленного за грубое нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел в сочинском поселке Кудепста. Во время проверки документов мужчина нанес три ножевых ранения полицейскому. Его коллега был вынужден выстрелить в напавшего из табельного оружия.