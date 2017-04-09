Остановленный за грубое вождение водитель порезал полицейского в Сочи

В Сочи водитель автомобиля Toyota, остановленный за грубое нарушение правил дорожного движения, нанес три ножевых ранения полицейскому. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 9 апреля.

Инцидент произошел в поселке Кудепста. Сотрудники полка ДПС Сочи получили ориентировку на нарушителя. Во время проверки документов мужчина напал на полицейского. Его коллега был вынужден применить табельное оружие, предварительно выстрелив в воздух, указано в сообщении МВД.

В настоящее время сотрудник с колото-резаными ранениями доставлен в больницу, также госпитализирован подозреваемый, устроивший поножовщину.

Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

21 марта сообщалось о нападении 61-летней женщины с топорами на полицейского в городе Бодайбо Иркутской области. Стражей порядка вызвала женщина, рассказавшая, что ее соседка топором повредила двери двух квартир. Агрессивная пенсионерку бросила один топор в прибывшего на вызов сотрудника полиции, вторым несколько раз ударила по бронежилету его коллеги.

