Иркутская пенсионерка набросилась на полицейского с двумя топорами

В городе Бодайбо в Иркутской области 61-летняя женщина напала с топорами на полицейского. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 14 марта. В полицию обратилась женщина, рассказавшая, что ее соседка топором повредила двери двух квартир. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили находившуюся в агрессивном состоянии пенсионерку с топорами в руках. «На требования прекратить свои действия она бросила один топор в сторону сотрудника полиции, другим нанесла несколько ударов по бронежилету полицейского, которым он прикрывался», — отмечается в сообщении.

В отношении женщины была применена физическая сила, после чего ее госпитализировали в психиатрическое отделение местной больницы.

В отношении пенсионерки возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»).

В августе 2016 года в Челябинской области 67-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ударил в грудь охотничьим ножом остановившего его инспектора ДПС. Пострадавшего госпитализировали, его напарнику удалось задержать нападавшего.