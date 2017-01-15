Одноклассники рассказали о сатанизме зарубившего семью топором подростка

Подросток из Тамбовской области, подозреваемый в убийстве своей семьи, исповедовал сатанизм. Об этом его одноклассники в воскресенье, 15 января, рассказали журналистам телеканала «360».

«Он говорил, что он сатанист. Смерть богу и так далее. Но с нами он был простым», — рассказал один из школьных товарищей юноши. Также одноклассники сообщили, что 17-летний молодой человек был не общителен, ни с кем не конфликтовал и никогда не дрался.

Незадолго до убийства был в подавленном состоянии и говорил, что хочет что-то изменить в жизни.

Один из знакомых задержанного сообщил телеканалу РЕН ТВ, что у того были «проблемы с головой» после смерти матери. «Он неоднократно упоминал, что не верит в Бога. Он заявлял, что Бог предал его и что он в нем разочаровался. На допросе спросили: "Зачем ты убил семью". Он ответил: "Я хотел создать свою сатанистскую группу"», — рассказал собеседник журналистов.

По версии следствия, в ночь на 14 января юноша убил спящих отца, сестру и бабушку. Орудием преступления был топор. Женщина и девочка скончались на месте, мужчину госпитализировали, но спасти не смогли. Подросток задержан, суд в ближайшее время решит вопрос о его аресте.

Телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах приводит другую версию случившегося: молодой человек якобы ушел из дома рано утром, а когда вернулся, увидел родных убитыми.

Соседи семьи рассказали журналистам, что причиной конфликта могло быть желание овдовевшего отца семейства привести в дом новую возлюбленную.