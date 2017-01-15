Тамбовского подростка заподозрили в убийстве спящих бабушки, отца и сестры

Житель рабочего поселка Сосновка (Тамбовская область) задержан по подозрению в убийстве трех близких родственников. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 17-летний юноша зарубил спящих бабушку, отца и сестру накануне. Мотивом могли стать «личные неприязненные отношения». От полученных множественных травм 67-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте. 43-летний мужчина был госпитализирован, где спустя некоторое время также скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на жителей Сосновки, в семье нередко происходили конфликты из-за желания отца привести в дом новую возлюбленную (его жена умерла от рака). В то же время некоторые полагают, что молодой человек употреблял наркотики, и на убийство пошел из-за отказа родных дать ему денег взаймы.

В декабре прошлого года сообщалось о задержании 16-летнего школьника из Нижнего Новгорода, которого заподозрили в убийстве родителей. Подростка сняли с поезда Нижний Новгород — Екатеринбург в городе Кунгур Пермского края.