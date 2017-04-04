В сети появилось видео убийства полицейских в Астрахани

Видео: Газета Волга / YouTube

Видео с камер служебного автомобиля ДПС, сотрудников которого застрелили в ночь на 4 апреля в Астрахани, опубликовала местная газета «Волга» на своем канале в YouTube.

На записи видно, что в машине полицейские оформляют бумаги. Вместе с ними находится бородатый мужчина азиатской внешности. Потом он уходит к «Газели», стоящей впереди автомобиля ДПС. Через некоторое время из нее вышли несколько мужчин и подошли к полицейской машине. В ней ничего не подозревающие сотрудники правоохранительных органов продолжали работать с документами. Вооруженные злоумышленники выстрелили в упор по полицейским, потом вытащили погибших из автомобиля.

Следствие продолжает розыск семерых подозреваемых. Пока никто не задержан, заявили РИА Новости в астраханском управлении СК. Там отметили, что ряд СМИ дает непроверенную информацию о поимке убийц.

По данным СК, 4 апреля 2017 года примерно в 00:27 у магазина «Магистраль» по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани неизвестные напали на наряд ДПС из двух инспекторов. Застрелив полицейских, нападавшие забрали у них табельное оружие и скрылись.