Вор в законе Гулу оказался причастен к погребению заживо московского бизнесмена

Заказчиком вымогательства крупной суммы денег у бизнесмена, которого за отказ платить похоронили живьем в Москве, оказался вор в законе Гулу, отбывающий наказание в Азербайджане. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает пресс-служба МВД России.

«Оперативники уголовного розыска выяснили, что к вымогательству причастны пятеро граждан (...) Двоих задержали в Москве, третьего в Дагестане. Еще двоих объявили в межгосударственный розыск. Был установлен и заказчик преступления — так называемый вор в законе по кличке Гулу, отбывающий наказание в Азербайджанской Республике», — говорится в сообщении.

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«Прайм Крайм» называет вора в законе не Гулу, а Гули. Сообщается, что под этой кличкой в криминальных кругах известен 44-летний Салифов Надир Нариман оглы, азербайджанец по национальности. Он был коронован в 2000 году в возрасте 27 лет. По словам редактора издания Виктории Гефтер, «среди азербайджанских воров Гули безоговорочно признается первым номером».

О том, что бизнесмена Хикмета Салаева похоронили живьем в Москве за отказ отдавать крупную сумму денег, стало известно 6 июня. Компаньоны Салаева потребовали от него 30 миллионов рублей. После отказа отдавать деньги они закопали его на Люберецком кладбище, оставив бизнесмену мобильный телефон.

Мужчина смог дозвониться до младшего брата Исмаила, который привез похитителям 1,2 миллиона рублей и отдал им свой автомобиль BMW пятой серии. После этого партнеры бизнесмена указали, где он закопан. Пострадавший был госпитализирован с переломами ребер.