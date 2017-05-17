Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов

В Москве задержаны участники преступной группы, подозреваемые в организации подставных ДТП. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба столичной полиции.

В правоохранительные органы стали обращаться водители, которые рассказывали о неизвестных, имитирующих наезд на пешехода и вымогающих затем крупные суммы денег.

Полиция установила, что аферисты парковали автомобиль рядом с пешеходным переходом, тем самым загораживая автомобилистам обзор. После условного сигнала один из преступников кидал в боковую часть проезжающей машины твердый предмет, который имитировал звук наезда на пешехода. После остановки автомобиля лжепотерпевший жаловался на нестерпимую боль в левой руке, демонстрируя разбитые наручные часы элитной марки.

Затем он представлялся высокопоставленным чиновником и, угрожая водителю автомобиля, требовал заплатить за ремонт дорогостоящих часов, якобы разбитых в момент наезда. Преступник имитировал звонок в салон элитных часов, описывал их повреждения и после фиктивного разговора объявлял, что ремонт будет стоить 300 тысяч рублей. После этого, ссылаясь на большую загруженность по работе, «чиновник» уезжал с места происшествия, где оставался его псевдопомощник. Он сопровождал потерпевших за деньгами.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска были задержаны четверо подозреваемых. Двое из них уроженцы Архангельской области, двое остальных — уроженцы иностранного государства.

При проведении личного досмотра у подозреваемых изъяты 180 тысяч рублей, более пяти тысяч долларов. Также у них обнаружили разбитые наручные часы, которые оказались подделкой, и фальшивое удостоверение сотрудника правоохранительных органов с фотографией одного из задержанных.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, личные записи, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).