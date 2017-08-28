В столичном Ботаническом саду обнаружили труп мужчины

В лесополосе на территории Ботанического сада города Москвы обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в столичном главке МВД в понедельник 28 августа.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, для установления причины смерти труп отвезли в морг.

Следователи занялись выяснением обстоятельств произошедшего.

18 августа сообщалось, что сотрудники спецслужб извлекли из Невы в Санкт-Петербурге тело мужчины с привязанной к шее арматурой. Труп прибило к Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе города. Смерть мужчины, которому было примерно 45-50 лет, предположительно, наступила несколько недель назад.

29 июля на берегу Москва-реки возле улицы Борисовские Пруды, в черте столицы, нашли два черных полиэтиленовых пакета с останками женщины. Спустя несколько дней, на том же берегу, обнаружили еще восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками мужчины и фрагмент тазовой кости еще одного человека.