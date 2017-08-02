Россия
 

На берегу Москвы-реки нашли десяток пакетов и коробки с человеческими останками

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Около Москвы-реки обнаружены фрагменты человеческих тел, сообщается во вторник, 2 августа, на сайте столичного главка Следственного комитета.

29 июля на южном берегу реки вдоль улицы Борисовские Пруды были найдены два черных полиэтиленовых пакета с останками женщины.

1 августа в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся в рамках расследования данного уголовного дела, на том же берегу обнаружили восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками мужчины, а также фрагмент тазовой кости еще одного человека (его пол не уточняется).

Расследуется дело по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц.

21 июля под береговым пилоном Большого Краснохолмского моста были найдены фрагменты тел двух женщин. Оказалось, что с ними расправились мужчина с сожительницей, к которой жертвы приехали на день рождения. Во время застолья между женщинами, как выяснили следователи, «возникли недопонимания», после чего и произошло убийство. Сожители сначала спрятали тела в диван, на котором уснули, а потом расчленили их, часть останков выбросили в реку, остальные сожгли. Подозреваемых задержали.

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