Погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Сергей Петросян

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, россиянин Сергей Петросян погиб в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил мэр Иван Федоровский на своей странице в Facebook.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Краснодарскому краю, тело спортсмена было обнаружено в реке под Горячим Ключом 24 июля. Погибшего опознали родственники.

Сообщается, что 29-летний спортсмен был объявлен в розыск, так как ушел из дома и не вернулся. «Проводится доследственная проверка, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявил сотрудник пресс-службы.

Петросян — мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он побеждал на чемпионатах Европы в Страсбурге в 2007 году и в Линьяно (2008).