Теннисистка Винус Уильямс спровоцировала смертельное ДТП во Флориде

Американская теннисистка Винус Уильямс стала виновницей ДТП, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 9 июня. По свидетельству очевидцев, Уильямс на внедорожнике Toyota Sequoia выехала на красный сигнал светофора. В результате в ее машину въехал Hyundai Accent, в котором находились двое людей. Управлявшая легковушкой женщина и ее муж получили различные травмы, через две недели 78-летный Джером Барсон умер. Спортсменка, которой 17 июня исполнилось 37 лет, не пострадала.

Уильямс рассказала следователям, что ехала на зеленый свет, и остановилась на перекрестке, поскольку перед ней образовался затор.

Тесты не выявили в организме спортсменки запрещенных веществ или алкоголя. Через своего адвоката она выразила соболезнования семье погибшего.

Винус Уильямс, старшая сестра теннисной звезды Серены, выиграла семь титулов Большого шлема, в том числе пять в своем любимом турнире Уимблдон. В 2011 году она рассказала, что врачи обнаружили у нее синдром Шегрена, аутоиммунное заболевание, одним из симптомов которого является ощущение жжения, рези, «песка» в глазах.

24 мая французская биатлонистка Анаис Шевалье попала под машину во время тренировки на велосипеде, у спортсменки сломана ключица.

22 мая в больнице умер бывший чемпион по мотогонкам в классе MotoGP Ники Хэйден. Он скончался из-за травм, полученных пятью днями ранее в ДТП под итальянским Римини. Спортсмена, двигавшегося на велосипеде, сбил автомобиль.