Адвокат Винус Уильямс заявил о невиновности теннисистки в смертельном ДТП

Малкольм Каннингем, адвокат американской теннисистки Винус Уильямс, заявил, что спортсменка не виновна в ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает The New York Times.

«Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет. Согласно отчету полиции, она двигалась со скоростью пять миль [около 8 километров] в час, когда госпожа Барсон врезалась в нее. Власти не обвиняют Уильямс в нарушении ПДД. Это несчастный случай, и Винус выражает соболезнования семье, потерявшей любимого человека», — заявил Каннингем.

ДТП произошло 9 июня в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида, США). Агентство Associated Press приводило показания очевидцев, согласно которым Уильямс на внедорожнике Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, в котором находились водитель и пассажир. Находившаяся за рулем Линда Барсон и ее муж получили травмы разной степени тяжести, через две недели 78-летний Джером Барсон умер. Спортсменка не пострадала.

Винус Уильямс, которой 17 июня исполнилось 37 лет, выиграла семь титулов на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде, среди них пять побед на Уимблдоне.