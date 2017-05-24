Французская биатлонистка пострадала в ДТП во время велотренировки

Французская биатлонистка Анаис Шевалье попала под машину во время тренировки на велосипеде, у спортсменки сломана ключица. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Я очень зла. Автомобилисты, помните, что велосипедисты беззащитны. Спасибо за то, что играете нашими жизнями. Мне посчастливилось отделаться "всего лишь" сломанной ключицей и большим испугом», — написала Шевалье, приложив свое фото в специальном фиксирующем корсете.

Француженка — серебряный призер чемпионата мира 2016 года в эстафете. На ЧМ-2017 она завоевала серебро в смешанной эстафете и бронзу — в спринте и эстафете.

В понедельник, 22 мая, в больнице умер бывший чемпион по мотогонкам в классе MotoGP Ники Хэйден. Он скончался из-за травм, полученных пятью днями ранее в ДТП под итальянским Римини. Спортсмена, двигавшегося на велосипеде, сбил автомобиль.