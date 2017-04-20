Сборной России по биатлону поставили задачу на Олимпиаду-2018

Сборная России по биатлону должна завоевать пять медалей на зимних Олимпийских играх-2018. Об этом заявил главный тренер команды Александр Касперович. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Конечно, у нас есть план комплексно-целевой подготовки. Как сказал Рикко Гросс, мужской сборной поставлена задача на Олимпийских играх завоевать как минимум три медали, одну из них — золотую. У женщин есть план — две медали», — сказал Касперович.

Биатлонный сезон завершился 19 марта мужским и женским масс-стартами на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Российские спортсменки не попали на подиум ни в одной из гонок заключительного этапа. На чемпионате мира-2017 сборная России завоевала две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

Олимпийские игры в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане.