Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Президент Чехии Милош Земан высказался против лишения России права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в интервью телеканалу Frekvence-1.

«Раньше в допинге более всего выделялась ГДР. У меня, как у дилетанта, сложилось такое впечатление, что сейчас его более или менее используют все. В каких-то случаях это становится известным, в каких-то — нет. Почему в России должны отменять чемпионат мира? Пусть в нем примут участие незамеченные в допинге спортсмены», — заявил Земан.

2 марта этого года Россия была лишена права проведения мирового первенства-2021 в Тюмени с формулировкой «из-за несоответствия страны кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA)». В прошлом году независимой комиссией WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена было опубликовано несколько частей доклада о проблемах допинга в российском спорте. В частности в нем упоминались биатлонисты.

За лишение России права принимать международные соревнования выступали президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, а также чешские спортсмены Габриэла Коукалова и Михал Шлезингер.