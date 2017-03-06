Тренер сборной приравнял биатлон без России к футболу без Бразилии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал информацию о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира-2021, отметив, что от санкций в отношении России страдает весь мировой биатлон. Слова специалиста в понедельник, 6 марта, приводит «Р-Спорт».

«Пока этот чемпионат мира у нас не забрали. Пока юридически это не будет утверждено и обосновано, говорить об этом не стоит. Но я еще раз хочу сказать: если в футболе исключить Бразилию, то это не футбол будет! То же самое, что если в биатлоне исключить Россию, то биатлон без россиян будет очень сложно смотреть», — заявил Касперович.

2 марта российский вице-премьер Виталий Мутко отказался ставить точку в истории с лишением Тюмени права проведения биатлонного мирового первенства в 2021 году. Он отметил, что нужно спокойно двигаться в сторону решения проблемы.

В тот же день в силу вступило решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) о лишении Тюмени права принять ЧМ-2021. В начале февраля IBU предложил Союзу биатлонистов России (СБР) отказаться от турнира добровольно, но этого не произошло. Новое место проведения соревнований до сих пор не названо.