Чешский биатлонист анонсировал новые допинговые обвинения в адрес россиян

Чемпион мира по биатлону в смешанной эстафете чех Михал Шлезингер предрек появление новых обвинений в адрес российских спортсменов в применении запрещенных препаратов. Об этом сообщает sport.aktualne.cz.

«Нельзя получить все благодаря деньгам и власти. У России есть проблемы, требующие решения. А потом они могут вернуться в мировой биатлон. По моей информации от инсайдеров, будут новые свидетели по этому допинг-делу, которые представят новую информацию. Я ожидаю, что будет дальше», — рассказал Шлезингер.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена с июля по декабрь 2016 года опубликовала несколько частей доклада о проблемах допинга в российском спорте. В основном речь шла о существовании в России госпрограммы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими атлетами.

2 марта этого года «из-за несоответствия страны кодексу WADA» Россия была лишена права проведения в Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года.