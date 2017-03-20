Бывший тренер назвал результат женской сборной России пародией на биатлон

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал результат россиянок в завершившемся сезоне. Его слова приводит «Р-Спорт».

«По две-три минуты проигрывают ногами, это не результат национальной сборной. Однозначно надо менять тренерский состав. Обманывают, что так и должно быть — работали под нагрузками, пик формы должен быть на Олимпиаде. Я бы женскую команду разогнал просто. Это утопия, пародия на биатлон. Школу развалили такую», — заявил Аликин.

Биатлонный сезон завершился 19 марта мужским и женским масс-стартами на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Российские спортсменки не попали на подиум ни в одной из гонок заключительного этапа.

Лучшей из российских биатлонисток по итогам сезона-2016/17 стала Татьяна Акимова, занявшая 16-е место в общем зачете Кубка мира. Акимова выиграла золото в спринте и бронзу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.