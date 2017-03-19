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Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ

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Во время женского масс-старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене на француженку Жюстин Бреза напала перебегавшая трассу белка. Видео появилось на YouTube-канале CZEHanz.

Грызун пробежал перед участницами соревнования, затем вернулся и прыгнул на Брезу. Спортсменка не пострадала и продолжила гонку. На следующем огневом рубеже она допустила два промаха и финишировала 12-й.

Победу в гонке одержала норвежская спортсменка Тириль Экхофф, второй стала Габриэла Коукалова из Чехии, третьей — финка Кайса Мякяряйнен. Россиянка Татьяна Акимова показала 29-й результат.

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