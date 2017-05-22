Скончался попавший в аварию на велосипеде бывший чемпион MotoGP

Бывший чемпион по мотогонкам в классе MotoGP Ники Хэйден скончался из-за травм, полученных в результате аварии. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Sky Sports.

Спортсмен 17 мая был сбит автомобилем во время велосипедной прогулки около итальянского города Римини. У Хэйдена были диагностированы повреждения головного мозга и грудной клетки. Он был введен в состояние искусственной комы, однако выжить не сумел.

Corriere de Romangna отмечает, что спортсмен не остановился у стоп-линии, после чего случилась авария.

35-летний американец с 2003 по 2015 год выступал в MotoGP — самом престижном соревновании по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В 2006 году он выиграл чемпионат. В 2015 году Хэйден перешел в класс Superbike, в сезоне 2016/2017 он занимал 13-е место в общем рейтинге.

22 апреля итальянский велогонщик Микеле Скарпони погиб в результате столкновения с грузовиком. Инцидент случился во время тренировки во Флоренции. От полученных травм спортсмен скончался на месте.